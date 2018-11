Espoolaismies kesti vaimoltaan vuosien helvettiä – vasta tuttavan huomautus herätti: ”Tässä käy lopulta niin, että lähtee henki”

Kotimaa

Espoolaismies kesti vaimoltaan vuosien helvettiä – vasta tuttavan huomautus herätti: ”Tässä käy lopulta niin,

Ensin henkistä väkivaltaa

Väkivaltaa kokeneet miehet ovat olleet liian pitkään hiljaa. Miessakit ry:ssä on kehitetty ohjatun vertaisryhmän auttamismalleja. Mallit on kehitetty väkivaltaa kokeneita miehiä kohtaavien terveydenhuollon ammattilaisten tueksi.Miessakit ry nosti asian esille maanantaina 19.11. kansainvälisen miestenpäivän aikana.30-vuotias mies kertoo oman tarinansa Ilta-Sanomille siitä, millaiseksi helvetiksi elämä voi muuttua, kun nainen ensin kontrolloi ja lopulta potkii ja lyö.– Puolisoni henkinen painostus eteni salakavalasti. Se alkoi kysymyksillä, mitä teet ja kenen kanssa menet, noin 30-vuotias espoolainen mies kertoo vaimonsa käyttämästä väkivallasta.Hän kertoo viisi vuotta kestäneestä omasta helvetistään siksi, että muut eivät kärsisi väkivallasta. Mies on nyt jo eronnut vaimostaan ja hän osaa siksi analysoida omia kokemuksiaan hieman tarkemmin.– Yhdessä oleminen sujui aluksi normaalisti. Pian oma tilani parisuhteessa kapeni. Vaimoni halusi sairaalloisesti kontrolloida minua. Nyt jälkeen päin tietysti olen miettinyt enkö missään vaiheessa olisi voinut huomata, että näin ei voi jatkua.Ulkopuolisille naisen käyttämä väkivalta miestä kohtaan voi olla hänen mukaansa vaikeaa ymmärtää.– Ajatus kulkee ehkä niin, että miksi kukaan haluaisi ottaa turpaansa joka päivä. Kyse ei ole tästä, hän kertoo.Hän kertoo konkreettisia esimerkkejä siitä, miten painostus muuttui vähitellen ensin henkiseksi ja sitten fyysiseksi väkivallaksi ja miltä tämä kaikki hänestä tuntui.– Henkinen väkivalta ilmeni vähitellen suoranaisena huutamisena ja painostamisena. Emme koskaan käsitelleet asiaa, kunnolla. Etsin itselleni aina tekosyyn painaa villaisella kokemani painostuksen ja henkisen väkivallan, vaikka hän sääteli ajankäyttöäni ja tekemisiäni pienimpiä yksityiskohtia myöten, mies kertoo.

Miten hän kontrolloi sinua?

– Missä olit ja kenen kanssa, olivat kysymykset. Sen jälkeen alkoi eräänlainen itsesensuuri ja aloin vältellä menemisiäni. Kestin toistuvan syyttelyn, mitätöinnin ja kontrolloinnin, kun kovetin itseni.

Milloin ylittyi raja, kun tajusit, ettei näin voi jatkua?

– Se tapahtui silloin, kun menetin fyysinen koskemattomuuteni ja alkoi fyysinen väkivalta, hän sanoo.Pian hän joutui kestämään nyrkiniskuja ja muuta lyömistä, mutta hän osasi peitellä vammansa.– Alkoivat pahoinpitelyt, jotka etenivät kausittain. Sain ruhjevammoja, mutta pystyin käymään töissä, hän kertoo.Silti meni pitkään, ennen kuin hän pääsi irti kierteestä.

Miten irti pääseminen onnistui sinulta?

– Uskaltauduin vihdoin avautua, mutta vain etäisemmälle ystävälle. Läheisille ystäville en olisi voinut kertoa. Asia tuli hänellekin aluksi ikään kuin ilmi ohimennen. Hän sanoi onnekseni lauseen, joka herätti:– ”Mitä ihmettä? Tämä ei ole normaalia”. Se oli lause, joka minut herätti.Mies kertoo, miltä asia silloin tuntui.– Vasta silloin tajusin, että tilanne ei parane, vaan pahenee. Tässä käy lopulta niin, että lähtee henki. Se oli hetki, joka herätti, mies kertoo.Nyt mies on jo jokin aika sitten saanut eron.– Peruselämä on nyt jo palautumassa kohdilleen. Oma painolastinsa tästä jää, mutta oli onni, että meillä ei ollut yhteisiä lapsia. He olisivat kärsineet, mies sanoo elämästään henkistä ja fyysistä väkivaltaa käyttäneen puolison kanssa.Nyt mies on ollut jo mukana Miessakkien toiminnassa.– Toivon, että oma tarinani herättäisi ja että kukaan ei kärsisi, hän sanoo.Miessakit ry:ssä on kehitetty viiden yksilökäynnin ja kymmenen kerran ohjatun vertaisryhmän auttamismalleja. Mallit on kehitetty väkivaltaa kokeneita miehiä kohtaavien terveydenhuollon ammattilaisten tueksi. Työskentely alkaa väkivallan tunnistamisesta ja tunnustamisesta.– Mies saattaa kokea parisuhteessa jopa 20 vuotta väkivaltaa, ennen kuin hän uskaltaa tunnustaa sen, ettei kestä enää naisen henkistä tai fyysistä väkivaltaa parisuhteessaan, Miessakit ry:n hankekoordinaattori Tommi Sarlin https://www.is.fi/haku/?query=tommi+sarlin kertoo.Hän on kognitiivinen lyhytterapeutti.Sarlin sanoo, että poliisin tietoon tulleista lähisuhdeväkivallan uhreista kaksi kolmesta on naisia ja yksi kolmasosa miehiä. Mitä vakavammasta väkivallasta on kyse, sitä enemmän uhreissa on miehiä.– Nyt pitää ottaa vakavasti miesten kokema väkivalta. Mies saattaa yrittää kestää kovaakin henkistä tai fyysistä väkivalta pitkään, ennen kuin se tulee auttajien tietoon. Mies voi kuvitella parisuhteessa, että hän on ikään kuin säiliö tai puskuri väkivaltaa vastaa. Väkivallan seurauksena voi olla traumatisoituminen, hän sanoo.

Mitä syitä on väkivallan taustalla?

– Syinä voivat olla esimerkiksi mielenterveyden ongelmat. Puoliso saattaa nähdä vikaa vain miehessä ja käyttää karkeaa väkivaltaa miestä kohtaan. Useinhan tällainen suhde päättyy eroon, mutta välivallan kierteeseen pitäisi päästä puuttumaan aiemmin. Silloinkin ulkopuoliset saattavat nähdä syyn vain miehessä, vaikka tilanne olisi ollut aivan toinen Sarlin kertoo.Hänen mukaansa väkivaltaan voivat puuttua esimerkiksi neuvolat, terveysasemien henkilökunta, poliisi, rikosuhripäivystys, rikosuhripäivystys ja lastenvalvojat.– Mieheltä pitää uskaltaa kysyä, oletko sinä kokenut väkivaltaa. On uskallettava kysyä myös jatkokysymykset, kuten kerro siitä lisää, jotta päästään auttamaan häntä. Väkivalta on vastenmielinen ilmiö, mutta siihen voisi koettaa suhtautua oireena niin kuin mihin tahansa muuhun psyykkiseen pulmaan, Sarlin sanoo.

Millaista parisuhdeväkivaltaa miehet ovat pahimmillaan kokeneet?

– Pahimmillaan miehet ovat kokeneet törkeää fyysistä väkivaltaa, joka uhkaa jo henkeä. Henkinen väkivalta on raaimmillaan, kun miestä syytetään perättömästi omien lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai miehestä annetaan muuten vääriä lausuntoja viranomaisille tai läheisille, Sarlin kertoo– Tällöin kumppanin tavoitteena on usein vahingoittaa miehelle tärkeää isyyttä käyttäen välineenä viranomaisia ja yhteisiä lapsia. Jos mies on ollut suhteessa se väkivaltaa käyttämätön osapuoli, epäoikeudenmukaisuuden tunne voi olla raastava. Myös pitkään jatkunut haukkuminen, nimittely ja mitätöinti on tuhoisaa. Miehen itsetunto horjuu ja hän saattaa alkaa epäillä omia havaintojaan tapahtuneesta, hän sanoo.

Mitkä ovat olleet herättäviä konkreettisia esimerkkejä miesten kohtaamasta henkisestä tai fyysisestä väkivallasta?

– On aina yhtä hätkähdyttävää havaita, kuinka kekseliäästi väkivaltaa voidaan käyttää. Väkivalta on väline, jolla halutaan saavuttaa itselle tärkeitä asioita. Pahimmillaan väkivaltaa käytetään laskelmoidusti satuttamaan toista kaikkein arimpaan paikkaan.Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeessa tarjotaan keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kotona kokeneille miehille. Apu on luottamuksellista ja maksutonta.