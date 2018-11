Kotimaa

Suomi puhutteli Venäjän suur­lähettilästä gps-häirinnästä

Ulkoministeriön mukaan puhuttelussa ei ilmennyt uutta tietoa, josta voisi kertoa nyt. Venäjä on jo aiemmin kiistänyt häirinneensä tarkoituksellisesti Suomen gps-signaalia.

Ulkoministeriö kertoi häirinnän tulleen Venäjältä

