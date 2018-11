Kotimaa

Suomi 100 -satelliitin laukaisu viivästyy





Laukaisun lykkääntyminen johtuu kantoraketille tehtävistä ylimääräisistä tarkistuksista.Avaruusyhtiö SpaceX on ilmoittanut, että maanantaiksi suunniteltua kantoraketti Falcon 9:n laukaisua on lykätty toistaiseksi raketille tehtävien ylimääräisten tarkistusten takia.Tämän vuoksi myös Suomi 100 -satelliitin lähtö avaruuteen viivästyy edelleen.Satelliitti odottaa laukaisupaikalla Kaliforniassa, eikä sille ja muille matkaan lähteville satelliiteille aiheudu viivästyksestä vaaraa.SSO-A "SmallSat Express" -lento vie avaruuteen kaikkiaan 74 pientä satelliittia. Raketin nokkakartion sisällä on erityinen tukirakenne, johon satelliitit on kiinnitetty joko suoraan tai laatikoissa, joiden sisältä ne sysätään avaruuteen.Kantoraketti vie satelliitit 575 kilometrin korkeudessa olevalle radalle, joka kulkee lähes maapallon napojen ylitse.Suomi 100:n ja muiden nanosatelliittien vapauttaminen avaruuteen tapahtuu rauhallisesti, jotta satelliitit eivät törmäisi avaruudessa toisiinsa.Vapautus päättyy noin 4 tuntia ja 40 minuuttia laukaisun jälkeen. Satelliittien tarkka vapautusjärjestys ilmoitetaan vasta lähempänä laukaisua, ja on mahdollista, että yhteys Suomi 100 -satelliittiin saadaan vasta useita tunteja laukaisun jälkeen.Yllä olevalla videolla esitellään Suomi 100 -satellittia. Video on kuvattu lokakuussa 2017.Suomi 100 -satelliitti mittaa erikoisvalmisteisella radiolaitteistollaan lähiavaruudessa olevia avaruussääilmiöitä. Lisäksi satelliitin kamera kuvaa avaruussään näkyviä merkkejä, esimerkiksi revontulia, sekä maapalloa ja erityisesti Suomea.Aalto-yliopistossa tehty Suomi 100 -satelliitti kuljetettiin Espoon Otaniemestä lentokoneella Delftiin Hollantiin syyskuun puolivälissä.