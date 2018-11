Kotimaa

Viikko alkaa koko maassa pakkassäässä

Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa heikkoa, pohjoisosassa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista.Päivälämpötila on maan eteläosassa nollan vaiheilla, keskiosassa sekä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on 0 – 4 astetta pakkasta ja Lapissa on 1 - 5 astetta pakkasta.Tiistaina pilvisyys vaihtelee laajalti, Lapissa on enimmäkseen pilvistä. Sää on edelleen poutainen. Luoteenpuoleinen tuuli on kohtalaista, Lapissa tuuli on paikoin navakkaa ja puuskaista.Päivälämpötila on laajalti nollan vaiheilla, Lapissa on 0 - 3 astetta pakkasta. Länsirannikolla on paikoin hieman lämpimämpää.Keskiviikkona pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja pohjoisosassa lisääntyy pohjoisesta alkaen. Lapin koillisosassa voi paikoin sadella. Länsiluoteinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista.Päivälämpötila on laajalti 0 - 4 astetta pakkasta.