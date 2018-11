Suomalaisohjaaja keskeytti elokuvanteon Trumpin takia ja kuvasi jotain ihan muuta – video leviää vauhdilla: ”Ei yllättäen ollut haravoita”

Kotimaa

Suomalaisohjaaja keskeytti elokuvanteon Trumpin takia ja kuvasi jotain ihan muuta – video leviää vauhdilla: ”E

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005903597.html

”Tuntui siltä, että pelastetaan maailma”

https://www.is.fi/haku/?query=teuvo+matala

Video nousi somessa hitiksi

”Rake America great again”

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005903970.html