Kotimaa

Eduskunnan hallintojohtaja: Jos Supo ei saa tutkia 11 kansan­edustajan taustoja, eduskunta­ryhmät arvioisivat

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005899720.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005900022.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valvonnasta ei ole vielä päätetty

Sdp:n Lindtman: selvitetään kuinka muut maat toimivat





Selvitykset tehdään ensi kertaa