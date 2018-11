Kotimaa

Poliisi tuskastui pikku­joulu­viikon­lopun toimintaan maan­teillä: ”Lukema on karmea”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyyditsi pientä lastaan – puhalsi törkeän rattijuopumuksen lukemat

Poliisi on suorittanut tehostettua rattijuopumusvalvontaa koko viikonlopun ajan. Etenkin Lounais-Suomen poliisin toimialueella oli vilkasta, poliisilaitos kertoo sunnuntaina julkaistussa tiedotteessaan.Kahden kuluneen vuorokauden aikana on Lounais-Suomessa kirjattu 42 ilmoitusta rattijuopumuksista, joista karkeasti puolet olivat törkeitä tekomuotoja. Lukema on karmea, poliisi kommentoi.Viikonlopun merkittävimmät liikennesuoritukset merkittäköön mönkijäkuskeille, se jatkaa tiedotteessaan.Kankaanpäässä mies pakeni poliisia luvatta käytössä olleella mönkijällä. Mönkijä oli koeajossa, mutta unohtunut palauttaa. Paetessaan mies jymäytti ajopelinsä tietä sulkemassa olleen poliisiauton kylkeen. Pienen juoksun jälkeen mies jäi kiinni.Salossa mies sekoili mönkijän sarvissa tukevassa humalassa. Ajeltuaan jonkun matkaa hän oli yhtäkkiä havahtunut siihen, että kyydissä ollut naisystävä oli lentänyt jossain vaiheessa kyydistä.Mies soitti itse hätäkeskukseen ja haravoi kauhuissaan ajoreittinsä pientareita. Uhrin kiireellinen etsintä sitoi runsaasti viranomaisia.Uhri tavoitettiin kotoaan, ja hänessä ei ollut naarmuakaan. Poliisille selvisi myös, että nainen oli alunperinkin kieltäytynyt kyseisestä kyydistä, koska kyytiä tarjonnut mönkijämies oli ollut niin tolkuttomassa humalassa.Tehostettu rattijuopumusvalvonta jatkuu jouluun saakka, koska sille näyttäisi olevan tilausta, poliisi kertoo.Myös esimerkiksi Sisä-Suomen ja Etelä-Savon poliisilaitokset ovat raportoineet useista rattijuopumustapauksista.Nuoren paikallisen miehen pohjoisen suuntaan kuljettama auto suistui tieltä Leppävirralla ja päätyi katolleen metsään.Kuljettaja oli jäänyt puristuksiin autoon ja pelastuslaitos irrotti hänet autosta. Mies kuljetettiin tarkastukseen Kuopioon sairaalaan, mutta vakavia vammoja hänelle ei aiheutunut.Miehelle tehdyn puhalluskokeen tulos oli 2,25 promillea. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Jyväskylässä Sisä-Suomen poliisin liikenneyksikön partiot suorittivat rattijuopumusvalvontaa Vasarakadulla, kun paikalle ajoi keskustan suunnasta henkilöauto.Partio pysäytti kyseisen auton ja suoritti autoa kuljettaneelle miehelle seulonta-alkometripuhallutuksen.Kokeen tulos osoitti törkeää rattijuopumusta. Autossa oli matkustajana miehen pieni lapsi.Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon tarkkuusalkometrikokeen jälkeen.