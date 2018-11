Kotimaa

Asiantuntijat listasivat: 5 asiaa, joihin väki­luvun lasku voi vaikuttaa tulevaisuudessa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005901401.html





1. Päiväkoteja ja kouluja tarvitaan vähemmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





2. Eläkemaksurasitteesta korkeampi

3. Työvoimapula voi vähentyä





4. Asuntojen ja palveluiden määrä saattaa laskea

5. Esimerkkiä muille?