Kotimaa

Presidentti Niinistö kertoo IS:lle, mitä hän keskusteli Trumpin kanssa metsän­hoidosta: ”Haravoinnista ei ollu

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005903488.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvä valvonta ja VPK saavat kiitosta