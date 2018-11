Kotimaa

Orastavaa talven tuntua ilmassa: Navakka tuuli alkaa viilentää säätä

Sää Säätila alkaa vähitellen muuttua viileämpään suuntaan.

Sunnuntaina pilvisyys lisääntyy. Koillistuuli on etelässä ja idässä jopa navakkaa. Lapissa on heikkotuulista ja selkenevää. Päivälämpötila on etelässä lähellä plus viittä astetta, maan keskiosassa liikutaan pikkupakkasen ja plus kahden asteen välimaastossa. Pohjois-Suomessa päivälämpötila on nollasta miinus viiteen pakkasasteeseen.



Maanantaina sää muuttuu maan etelä- ja keskiosassa selkeämmäksi ja tuuli heikkenee. Lapissa pilvisyys ajoittain ja lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila vaihtelee etelän ja maan keskivaiheen noin nollasta Pohjois-Suomen -1...-5 asteeseen.



Tiistaina poutainen sää jatkuu, pilvisyys voi vaihdella ja ainakin ajoittain on aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskivaiheilla nollan paikkeilla, Lapissa on heikkoa pakkasta.



Maanantaina Skandinaviasta ulottuu korkeapaine niin Britteisaarille kuin läntiseen Keski-Euroopaankin. Venäjältä virtaa kylmää ilmaa kohti Keski-Eurooppaa. Välimerellä ja Kaakkois-Euroopassa on epävakaista.







