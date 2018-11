Kotimaa

Suomi viilenee ja harmaus väistyy – tänä yönä kannattaa katsella taivaalle

Yllä olevalla animaatiolla näkyy, kuinka kylmyys saapuu Suomeen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koko Suomi viilenee

Tähdenlentoja luvassa