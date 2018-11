Kotimaa

Kaksi loukkaantui ulosajossa Pornaisissa – autossa oli kolme 90-luvulla syntynyttä henkilöä

Kaksi loukkaantui ulosajossa Pornaisissa – autossa oli kolme 90-luvulla syntynyttä henkilöä Nyt toistetaan : Liikenneonnettomuus Pornaisissa 17.11. 17:28

Onnettomuus sattui kolmelta yöllä perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Lauantain vastaisena yönä ainakin kaksi ihmistä loukkaantui henkilöauton ulosajossa Pornaisissa. Heistä toinen on loukkaantunut vakavasti. Onnettomuushetkellä ajoneuvossa oli tämänhetkisten poliisitietojen mukaan kolme henkilöä.



Onnettomuus sattui hieman kello kolmen jälkeen perjantain ja lauantain välisenä yönä Helsingintiellä.



Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan, että kaikki kolme ovat 1990-luvulla syntyneitä. Loukkaantuneet on toimitettu sairaalaan jatkohoitoon.



Onnettomuutta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, mutta mahdollisesti muitakin nimikkeitä tulee kyseeseen. Poliisin mukaan on mahdollista, että alkoholilla on ollut osuutta onnettomuuteen, mutta esitutkinnan alkuvaiheessa asiaa ei olla voitu vielä tutkia tarkemmin.