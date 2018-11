Ammattiliiton lehdessä ollut kirjoitus oli Annelle viimeinen niitti – erosi PAM:ista ja jatkaa onnellisena keikkatyöläisenä

Kotimaa

Ammattiliiton lehdessä ollut kirjoitus oli Annelle viimeinen niitti – erosi PAM:ista ja jatkaa onnellisena kei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Retoriikka alkoi olla niin ihmeellistä. He [PAM] läksyttävät omiaan kaikesta mahdollisesta.

Minulle ei käy säännöllinen työaika.