Liitoista lähteneet lukijat kertovat: ”Erosin heti, kun vässykät hyväksyivät kikyn”

juuri muutama viikko sitten AKT:sta, jossa olin kolmisen vuotta jäsenenä. Työskentelen linja-autonkuljettajana.AKT on jäänyt mielestäni sadan vuoden takaisiin tapahtumiin, joita paljon onkin käsitelty jäsenlehdessä, punaisten lasien läpi katsottuna. Vastakkainasettelu on selvää ainakin meidän firmassa. Myös suurten ikäluokkien tavat näkyvät vielä liiton toiminnassa, mutta en minä halua maksaa 700 euroa vuodessa siitä, että vanhat aktiivit pitävät keskenään pilkki- ja keilakisoja, ja ylläpitävät mökkejä Lapissa, joihin ei pääse ja jotka ovat varustelultaan huonoja.Jokin aika sitten ollut mielenilmaus työttömien puolesta oli täysin järjetön pullistelu. Ei minun järkeeni mahdu, miksei työttömiä voisi aktivoida ja velvoittaa pyrkimään työelämään.”luopunut ay-jäsenyydestä jo vuonna 2003. Metalliliitto oli liitto, josta erosin. Syy oli se, että joku agitaattori ehdotti minulle työnantajan kanssa riitautumista. Samantien erosin. ”liitosta heti, kun vässykät hyväksyivät kikyn ja osoittivat ajavansa työnantajan etua. Siinä, jos jossain, oli ammattiliittojen paikka estää epäoikeudenmukaisuutta tapahtumasta. Olen siitä asti kampanjoinut aktiivisesti kaikkia ammattiliittoja vastaan ja useampi ihminen onkin luvannut tämän johdosta erota liitosta. Palaan heti liittoon, kun pistävät niin pitkäksi aikaa lakon pystyyn, että kiky perutaan ja hyvitetään kokonaisuudessaan takautuvasti. ”PAMista muutama vuosi sitten sen takia, että teen lastenhoidon ohella keikkaa nollasopimuksella ja PAMin mielestä tämä on totaalisen väärin jostain syystä. Se perhevapaauudistus, jota PAM lähti rummuttamaan oli viimeinen niitti.”Teollisuusliitosta lokakuussa kuuluttuani siihen 14 vuotta. En hyväksynyt mahdollisen yleislakon kustannuksia tälle maalle. Mielestäni työmarkkinat ovat niin erilaiset nykyään kuin mitä ne ennen ovat olleet, että ehkä tuollaisella lakolla ei enää hoideta asioita. Puolsin myös irtisanomislakia, jota lakoilla vastustettiin. Mielestäni valtiovalta ei kuulu liitoille eikä ole hyväksyttävää, että kiristämällä yritetään kaapata lisää päätäntävaltaa. En halua kuulua järjestöön, joka estää minua tekemästä työtäni, josta pidän ja työnantajalle, josta pidän. En halua rangaista työnantajaani, koska ei se laki edes koske yritystäni. Viimeinen niitti oli se, kun liitto sanoi, että lakko koskisi myös liittoon kuulumattomia. Se oli minulta mielenilmaus.”