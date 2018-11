18 miljoonaa voittanut Eurojackpot-täysosuma meni nettipelaajalle Espooseen – 3,8 miljoonaa pelattiin Kajaanissa

Kotimaa

18 miljoonaa voittanut Eurojackpot-täysosuma meni nettipelaajalle Espooseen – 3,8 miljoonaa pelattiin Kajaanis

Suomessa pelattiin perjantai-illan Eurojackpotissa yksi 5+2-täysosuma, joka meni espoolaiselle pelaajalle. Peli oli pelattu internetissä.90 miljoonan päävoitto jaettiin viiden voittajan kesken, joista yksi tuli siis Suomeen.Muut täysosumat menivät Espanjaan, Italiaan ja Saksaan, joista viimeisimpään meni kaksi täysosumaa.Lisäksi Kajaaniin meni myös yksi 3,8 miljoonan euron voitto 5+1 -osumalla. Peli pelattiin Kajaanin S-Marketissa.Kaksi 122 000 euron voittoa puolestaan suuntaavat Kotkaan ja Pirkkalaan, kumpainenkin nettipelaajille.Kierroksen päänumerot ovat 45, 13, 15, 18, 39 ja tähtinumerot 5, 6.90 miljoonan jättipottia jahdattiin 11 viikkoa, sillä ennen eilisiä täysosumia pääpotti jaettiin viikolla 35.Suomeen on tullut toisiksi eniten täysosumia koko Eurojackpot-alueella, sillä täysosuman saaneita voittajia on Suomessa jo 15. Edelle kirii vain Saksa 32 voittajallaan. Kolmantena perässä tulevaan Tanskaan on mennyt vain viisi täysosumaa.