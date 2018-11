Äiti oli niin sekaisin, ettei voinut huolehtia 1-vuotiaasta lapsestaan – Oikeus: Aiheutti vaaraa lapsen terveydelle

Kotimaa

Äiti oli niin sekaisin, ettei voinut huolehtia 1-vuotiaasta lapsestaan – Oikeus: Aiheutti vaaraa lapsen tervey

Helsingin käräjäoikeuden mukaan helsinkiläisäiti ei päihtymistilansa takia kyennyt huolehtimaan 1-vuotiaasta lapsestaan. Rikokset tapahtuivat yhtenä toukokuisena päivänä sekä kahtena elokuisena päivänä vuonna 2015.– Molemmissa teoissa vastaaja on jättänyt tekohetkellä 1-vuotiaan lapsensa avuttomaan tilaan siten, ettei vastaaja ole ollut päihtymystilansa vuoksi kykenevä huolehtimaan lapsestaan. Vastaaja on ollut velvollinen huolehtimaan tapahtumahetkellä lapsestaan.– Menettelyllään vastaaja on aiheuttanut vaaraa asianomistajan hengelle ja terveydelle, Helsingin käräjäoikeus kirjoittaa laatimassaan julkisessa selosteessa.Äitiä syytettiin samana vuonna tapahtuneesta kahdesta muustakin heitteillepanosta, jonka uhrina olisi ollut sama lapsi. Nämä syytteet kuitenkin kaatuivat.– Käräjäoikeus on hylännyt kaksi syytettä heitteillepanosta ja arvioinut, että niiden osalta asiassa oli jäänyt selvittämättä asianomistajan hengelle ja terveydelle aiheutunut vaara, käräjäoikeus perustelee.Käräjäoikeus tuomitsi naisen 60 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 360 euroa.– Seuraamusharkinnassa käräjäoikeus on kiinnittänyt erityistä huomiota asianomistajan ikään, vastaajan todennettuun vahvaan päihtymystilaan tapahtumahetkellä ja siihen, että vastaajan menettely on ollut toistuvaa.– Käräjäoikeus on arvioinut riittäväksi ja kohtuulliseksi seuraamukseksi tuntuvan 60 päivän sakkorangaistuksen vastaajan syyksi luetusta menettelystä, käräjäoikeus kirjoittaa.Naisen tekojen takia hänen oikeuksiaan hoitaa ja tavata lastaan oli tuntuvasti rajoitettu. Tämän oikeus otti kohtuullistavana seikkana huomioon tuomiota määrätessään.Oikeus määräsi naisen myöskin maksamaan lapselleen 1 900 euron kärsimyskorvaukset.Asia käsiteltiin yleisön läsnä olematta ja asiakirjat määrättiin salaisiksi. Oikeus laati tuomiosta kuitenkin julkisen selosteen, josta käy tapahtuman pääpiirteelliset seikat ilmi. Käräjäoikeus antoi asiassa tuomion perjantaina, eikä tuomio ole siten lainvoimainen.