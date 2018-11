Julkkikset hakivat töitä romaninimillä, saivat vain yhden haastattelukutsun – Miksi ”Rainerin” ja ”Dimitrin” CV:itä ei julkisteta?

Kotimaa

Julkkikset hakivat töitä romaninimillä, saivat vain yhden haastattelukutsun

ja monet muut mediat uutisoivat vastikään Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) Nevo tiija – uusi aika -hankkeen Työnimi-kampanjasta, jonka tavoitteena oli kiinnittää huomiota romanien työmarkkinoilla kokemaan syrjintään.Diak tiedotti, että kampanjassa haettiin työpaikkoja neljän suomalaisen julkisuuden henkilön, Jari Sarasvuon https://www.is.fi/haku/?query=jari+sarasvuon Anne Kukkohovin https://www.is.fi/haku/?query=anne+kukkohovin ja Tuomas Enbusken https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+enbusken ansioluetteloilla, mutta henkilöiden nimet muutettiin tyypillisiksi romaninimiksi.Diakin mukaan vain yksi hakemus 54:stä poiki haastattelukutsun. Henkilöstöpalveluyritys yritti kutsua ”Tamara Nymania” (Meri-Tuuli Väntsi) työhaastatteluun puhelimitse ja sähköpostitse, kun kampanjan seuranta-aika oli jo päättynyt. Sähköpostiviestejä ei enää seurattu ja puhelinliittymä oli katkaistu, mutta projektista ei ollut kerrottu vielä julkisuuteen.taustalla on vakava ilmiö. Esimerkiksi vähemmistövaltuutetun vuonna 2014 julkistetussa selvityksessä https://www.syrjinta.fi/documents/10181/10850/52878_romaniselvitys_verkkoon+(1).pdf/584516fc-d3a7-4f88-8ecc-c8b2271ebf41 yli puolet romaneista kertoi kokeneensa syrjintää työnhaussa.Virallista tutkimustietoa ei ole, mutta arvioiden mukaan Suomen työikäisistä romaneista 40–60 prosenttia on työttöminä. Työnimi-kampanja nosti syrjivän kohtelun julkisen keskustelun aiheeksi.julkisuuden henkilöiden CV:itä voi pitää kilpailukykyisinä. Esimerkiksi Enbuske kertoi Twitterissä olleensa työelämässä tauotta 20 vuotta. Koska kampanjaan osallistuneet henkilöt ovat tehneet julkista työtä, CV:itä muokattiin siten, ettei hakijan henkilöllisyys paljastu.Rainer Lindgren -nimellä töitä hakenut Enbuske on muun muassa juontanut useita suosittuja ohjelmia valtakunnallisilla pääkanavilla. Dimitri Hagert -nimellä töitä hakenut Sarasvuo on niin ikään työskennellyt monessa tv-ohjelmassa, minkä lisäksi hän on toiminut perustamansa Trainers’ House -valmennusyhtiön toimitusjohtajana.CV:itä on siis väistämättä jouduttu muuttamaan paljon, jotta ne olisivat uskottavia myös valenimellä. Asia herätti jo tuoreeltaan kysymyksiä Enbusken ja Sarasvuon Twitter-tileillä: Millaisia muokkauksia CV:ihin on tehty?pyysi kampanjatyöryhmältä viime viikolla useasti kampanjassa käytettyjä ansioluetteloita nähtäväksi tai julkaistavaksi.TKI-viestinnän asiantuntija Niina Mäenpää https://www.is.fi/haku/?query=niina+maenpaa Diakista vastasi aluksi, ettei ansioluetteloita voida julkistaa muun muassa tietosuojan vuoksi, sillä pohjana on käytetty oikeiden ihmisten ansioluetteloita.IS kysyi Enbuskelta lupaa hänen kampanjassa käytetyn CV:nsä julkaisemiseen, eikä Enbuskella ollut mitään julkaisemista vastaan. Enbuske ei itse muokannut ansioluetteloaan, vaan luovutti aidon ansioluettelonsa työryhmälle.Enbuske totesi IS:lle, ettei kampanjaa tehnyt työryhmä ole koskaan väittänyt, että Työnimi-kampanja olisi varsinainen tutkimus ja sanoi, että on kyse rasismista, jos hakemuksen saanut on epäillyt sen rehellisyyttä hakemuksessa näkyneen nimen vuoksi.otti perjantaina 9. marraskuuta yhteyttä sekä projektipäällikkö Mertsi Ärlingiin https://www.is.fi/haku/?query=mertsi+arlingiin että viestinnän asiantuntija Mäenpäähän. Molemmat tarkensivat, miten työpaikkoja haettiin, mutta he eivät suostuneet näyttämään ansioluetteloita tai antamaan niitä IS:n julkaistavaksi.Maanantaina tietoja kampanjan taustoista päivitettiin projektin verkkosivustolla https://dialogi.diak.fi/2018/10/31/tyonimi/ Mäenpään kertoi viime viikolla, että kokeilussa käytettiin useita CV:itä, sillä niitä on muunneltiin sen mukaan, millaista työpaikkaa niillä on haettu.Mäenpää kertoi, että jokaisen CV:ssä mainitun työpaikan kohdalla on ollut jonkin työpaikan nimi, mutta työnantajien nimiä on joissain tapauksissa muunneltu, samoin kuin toimenkuvia. Esimerkiksi Trainers’ Housen perustajuus CV:ssä olisi mitä luultavimmin paljastanut Jari Sarasvuon Jari Sarasvuoksi, joten hakijan roolia kyseisessä yrityksessä muutettiin.– Ei mikään epämääräinen ’konsultti x’. Joka kohdalla on ollut työpaikka, mutta niitä on tarvittaessa tunnistamisen estämiseksi muutettu. Työpaikkojen nimiä on tarvittaessa vaihdettu, ne ovat olleet kuvitteellisia tai sitten on käytetty jo toimintansa lopettaneiden yritysten nimiä tai olemassa olevia, isoja yrityksiä joissa on paljon työntekijöitä, Mäenpää sanoi.Tv-juontajan pestejä ei Mäenpään mukaan mainittu hakemuksissa, työkokemukseksi kerrottiin esimerkiksi taustatoimittajan työ.

Ajattelitteko kampanjaa tehdessänne, että kuvitteelliset firmojen nimet voisivat olla riski uskottavuuden kannalta?





IS kysyi projektipäällikkö Mertsi Ärlingiltä, miksi ansioluetteloita ei voi julkaista tai luovuttaa nähtäväksi.

– Harkintaa käytettiin toki. Työurat ovat kaikilla pitkiä, eli monista pesteistä on aikaa, ja lähinnä on muutenkin voitu käyttää ihan todellisia, isoja ja suhteellisen anonyymejäkin yrityksiä ja organisaatioita, joissa henkilö on myös todellisuudessa työskennellyt, Mäenpää kertoo.CV:issä ei Mäenpään mukaan mainittu suosittelijoita.– Oletuksemme on se, että suosituksia pyydetään työpaikoissa siinä vaiheessa, kun on päässyt ensimmäisen stepin yli, eli haastatteluun jolloin kysytään, minne voisi soittaa. Aika monella on se tilanne, että suosittelijoita on vaikea laittaa, kun haetaan pois nykyisestä työstä ja suosittelijan laittaminen voi olla kiusallista.Mäenpää kertoo, että kuvitteellisia yritysten nimiä on käytetty pienempien työnantajien kohdalla.– CV:iden rakentamiseen on käytetty aikaa ja vaivaa, jotta ne ovat olleen uskottavia ja hyviä. Myös kuvitteellisia tai lopettaneita yrityksiä on ollut tästä syystä mukana.

Voisimmeko julkaista CV:itä?

– Teimme jo kampanjan suunnitteluvaiheessa päätöksen, että CV:t eivät ole se juttu, mikä edellä tulisimme kampanjassa ulos. Olen kertonut aikaisemmin, että CV:itä on muokattu haettavan työpaikan mukaan ja niissä on tuotu ennen kaikkea osaaminen ilmi ja se on se juttu.Ärling painotti, että CV:t kestävät päivänvalon, vaikka työryhmä ei haluakaan julkaista niitä.– Jos yksittäinen CV julkaistaisiin, olen varma, että sitä katsottaisiin usealla miljoonalla eri tavalla. Jokainen varmasti löytäisi siitä itseään ja mielipiteitään vastaavia merkityksiä, ja koko hyvä keskustelu ajautuisi kehällisiin asioihin.– Kysymys ei ole siitä, ettei haluta olla avoimia, vaan siitä, että päätetyistä asioista pidetään kiinni.

Miksi päätetystä asiasta ei voi joustaa?

– Olen periaatteen mies, olen pohjalainen. Kun pohjalainen sanoo, että asia on näin, se on niin. Olen vain sen tyyppinen kaveri.

Onko muuta perustetta olla julkaisematta kuin se, että on kyse periaatteesta vai onko joku muu syy, miksi ette haluaisi olla avoimempia?