Kotimaa

Veikkaus-johtaja 18 miljoonan Eurojackpot-voitosta: Suomi saanut enemmän voittoja kuin Ruotsi

Suomi on ollut onnekas.

Eurojackpotin kierroksen 46/2018 arvonnasta tuli Suomeen 5+2 oikein -tulos. Veikkaus kertoo, että oikealla rivillä saa 18 miljoonaa euroa. Voitto on Suomen viidestoista Eurojackpotin täysosuma ja tämän vuoden toinen.

Miten hyvin Suomi on pärjännyt voitoissa muihin maihin verrattuna?

– Jos ajatellaan sitä, miten todennäköistä tämä olisi matemaattisen mallin perusteella, Suomi on ollut onnekas ja saanut enemmän voittoja kuin olisi matemaattisesti todennäköistä. Ruotsiin ei ole osunut samanlainen onni yhtä usein, Veikkauksen onnenpelien liiketoimintaryhmän johtaja Anu Kytö https://www.is.fi/haku/?query=anu+kyto kertoo Ilta-Sanomille.Hän kertoo, että 18 miljoonaa euron voittopaikkakunta selviää lauantaina kello 9.

Miksi muuten voittopaikkakunnan selviämiseen menee aikaa näin kauan?

– Täytyy ymmärtää, että on tarkastettavana valtava määrä tietoa, ennen kuin tämä asia voidaan kertoa, hän sanoo.Anu Kytö korostaa, että tässä on joka tapauksessa ilotulituksen paikka.– Tuli valoa harmaaseen keliin. Onnittelut täysosumavoittajalle hienosta voitosta, hän sanoo.Edellinen täysosuma tuli Suomeen kierroksella 6/2017. Loimaan Prismassa tehtyyn viiteen osaan jaettuun porukkaan osui pelin suurin mahdollinen voitto eli 90 miljoonaa euroa. Porukassa oli neljä henkilöä, ja kukin heistä sai 22,5 miljoonaa euroa.Juttua on päivitetty perjantaina 16.11. kello 23.09.