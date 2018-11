Kotimaa

Soini: Venäjän Suomen-suurlähettiläs keskusteluihin – syynä gps-häirintä

UM: Diplomaattisuhteet toimivat

Vanhanen: Tärkeää reagoida