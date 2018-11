Kotimaa

Nainen vietti pikkujoulua railakkaasti – kun taksikuski näki, mitä hänellä oli päällä, suu loksahti auki

Osa lähtee omin avuin hakemaan taksia, osalle se pitää soittaa. Toisille soitetaan myös poliisi tai ambulanssi.

Oheisella videolla kerrotaan lisää tapauksia, joihin taksikuskit ovat työssään törmänneet.

Ja kyllä meillä virkavallan kanssa oli hauska tilanne.

”Kuljettaja se oksensi”

Pukumiehiä nolotti

Juhlijan varusteista puuttui oleellinen asia

Kyytiin tuli kolme pukumiestä, mutta he eivät saaneet sitä sanottua ja katselivat toisiaan, että mitäs tässä nyt sanotaan.

Puoliso ei koskaan soita

Kuljettaja aistii kyllä

Törkeydet ovat yleisiä

Yksikään puoliso ei ole koskaan soittanut. Jos soittaisi, en ottaisi mitään kantaa.

Kotimatkalla on morkkis

Kohti poliisilaitosta

Välillä tulee kiista

Pizzeriassa valtaosa on sekaisin

Uni tulee ennen ruokaa