Kotimaa

Paavo Väyrynen ei lähde ehdolle EU-vaaleihin, pitää eduskuntavaaliehdokkuutta mahdollisena

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen ilmoittaa, ettei lähde ehdolle toukokuun EU-vaaleihin.

Väyrynen perustelee päätöstä muuttuneella elämäntilanteella. Väyrynen on aiemmin kertonut, että hänen vaimonsa Vuokko Väyrynen sairastaa pitkälle edennyttä verisyöpää.



Väyrynen kertoi iltapäivällä eduskunnassa, että hän on näillä näkymin ehdokkaana huhtikuun eduskuntavaaleissa. Mahdollista vaalipiiriä hän ei ole vielä ratkaissut.



Väyrysen yhden miehen eduskuntaryhmän uusi nimi on Tähtiliikkeen eduskuntaryhmä. Liike jatkaa kannattajakorttien keräämistä, jotta se saataisiin puoluerekisteriin.



Väyrysen mukaan koossa on nyt noin 3 500 kannattajakorttia. Kortteja pitäisi saada kokoon 5 000, jotta liike saadaan puoluerekisteriin.