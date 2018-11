Paavo eli lapsuuden, jollaista ei toivoisi kenellekään – kun poika palasi kotiin, alkoi vuosien mittainen piina

Kotimaa

Paavo eli lapsuuden, jollaista ei toivoisi kenellekään – kun poika palasi kotiin, alkoi vuosien mittainen piin

Terveysasemalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Paavo





Maalaistaloon

Alla olevalla Ylen videolla 60-luvun vanhemmat kertovat mielipiteensä lasten ruumiillisesta kurittamisesta.





Lastensuojelun





Paavosta





Nyt









Viime