Korkeapaine vahvistuu lauantaina – luvassa auringonpaistetta

Etelässä on lännestä alkaen monin paikoin selkeämpää, pohjoisessa tulee vesisateita.Viimeistään iltapäivällä myös idässä on enimmäkseen poutaa. Lännestä alkaen on monin paikoin vähän selkeämpää. Sateita tulee iltapäivällä yleisimmin Pohjois-Pohjanmaan tienoilla, illemmalla Itä-Lapissa.Sää on hyvin lauhaa. Päivälämpötila on yleisesti jopa 5 - 7 astetta tavanomaista marraskuun puoliväliä korkeampi. Yön lauhuus korostaa tätä entisestään, myös pohjoisessa.Lauantaiksi melko voimakas ilmavirtaus kääntyy luoteiseksi, Lapissa pohjoiseksi. Ilma on aiempaa kuivempaa. Etenkin pohjoisessa tuuli on jopa navakkaa, puuskat ovat kovia.. Itä-Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa tulee lumi- tai räntäkuuroja. Etelässä on laajalti selkeää.Sunnuntaina tuulee koillisesta ja pilvisyys lisääntyy. Lapissa on enimmäkseen selkeää ja heikkotuulista. Eteläisimmän Suomen päivälämpötila on pari kolme astetta nollan yläpuolella, pohjoisessa on heikkoa pakkasta.Lauantaina Suomen länsipuolella vahvistuu laaja korkeapaine.. Epävakaisinta on Keski- ja Itä-Välimerellä, sateisinta Kreikassa ja Lounais-Turkissa.