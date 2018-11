Kotimaa

IS paljastaa piilotetut luvut: SAK:n jäsenmäärä syöksyssä – liiton verkkosivuilla aivan eri todellisuus

Syksyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etsimme haastateltavia, jotka ovat luopuneet ammattiliiton jäsenyydestä. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen uutiset@iltasanomat.fi mailto:uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019 .

EAY

Tuoreimpien lukujen





Myös STTK:n

Akava

Keskusjärjestöt

aikana ay-liike on näyttänyt mahtiaan irtisanomiskiistassa poliittisilla lakoilla hallitusta vastaan.Ay-pomot ovat kehuneet kovalla voimallaan. Kova voima toki onkin, mutta vain haamu entisestä.Ilta-Sanomat sai haltuunsa tuoreimmat tiedot keskusjärjestöjen varsinaisista palkansaajajäsenmääristä.Kyse on siitä, kuinka monesta jäsenestä kukin keskusjärjestö tilittää ensi vuonna maksuja Euroopan ammatilliselle yhteisjärjestölle EAY:lle (European Trade Union Confederation ETUC).on eurooppalainen kattojärjestö, johon kaikki suomalaiset keskusjärjestöt kuuluvat. EAY pitää päämajaansa Brysselissä.Kyseessä ovat jäsenmäärät, joita pidetään aitoina ja oikeina, sillä niistä joudutaan maksamaan EAY:lle aivan oikeaa rahaa. Eläkeläis-ja opiskelijajäsenet on siivottu luvuista pois, EAY:lle maksetaan siis vain palkansaajista.– Turhasta ei kannata maksaa, IS:lle todetaan.Keskusjärjestöt yrittävät parhaansa mukaan pitää luvut julkisuudelta piilossa. Niitä varjellaan kuin valtiosalaisuutta. Syystäkin, sillä julkisessa propagandassaan keskusjärjestöt puhuvat aivan toisista luvuista kuin niistä, jotka EAY:lle ilmoitetaan.valossa SAK:n jäsenmäärä jatkaa syöksyään. SAK maksaa ensi vuonna EAY:lle 607 000 jäsenestä.Viime vuoteen verrattuna SAK:n jäsenmäärä on vähentynyt noin 20 000:lla. Puheet entisestä miljoonan jäsenen SAK:sta ovat utopiaa, vaikka SAK:ssa tätä myyttiä yritetään pitää yllä.Tätä vauhtia SAK on ennemminkin puolen miljoonan SAK.Vielä 2015 SAK maksoi EAY:lle maksuja 705 470 jäsenestä. Neljässä vuodessa jäseniä on kaikonnut noin satatuhatta.Tästä huolimatta SAK:n nettisivuilta voi lukea aivan jotain muuta:”Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa yli 900 000:ta palkansaajaa ja 18:aa ammattiliittoa.”Kysymys kuuluu, miksei SAK sitten maksa myös EAY:lle yli 900 000 palkansaajasta, vaan 607 000:sta?jäsenmäärä jatkaa laskuaan. STTK siivosi taloustalkoissaan lukunsa normaalikuosiin jo 2017, joten vuodessa STTK:n jäsenmäärä on laskenut ”vain” reilulla 5 000:lla.STTK:lla on nyt 330 000 palkansaajajäsentä.Luku on pienempi kuin kuin Yleisen työttömyyskassan YTK:n, johon kuuluu jo yli 400 000 jäsentä.Nettisivuillaan STTK puhuu ”yli 500 000 jäsenestä”. STTK ei SAK:n tyyliin sentään käytä termiä ”palkansaaja”, sillä keskusjärjestön jäsenmäärää kasvattavat opiskelijat ja eläkeläiset.on keskusjärjestöistä ainoa, jonka jäsenmäärä kasvaa. Vuodessa uusia jäseniä on tullut noin 7 000.EAY:lle Akava maksaa 430 000 jäsenestä, mutta keskusjärjestön nettisivuilla Akavankin luvut kasvavat.Akava kertoo nettisivuillaan, että ”Akavassa on 36 jäsenliittoa. Akavan liittoihin kuuluu 609 000 jäsentä, joista noin 116 000 on opiskelijajäseniä.”pyytävät jäsenliitoiltaan vuosittain ilmoitukset jäsenmääristä, jotka välitetään EAY:lle.EAY puolestaan lähettää laskun keskusjärjestölle jäsenmäärän perusteella.IS:n haltuunsa saamat luvut ovat viime kesältä, ne toimitetaan EAY:lle yleensä aina loppuvuoden aikana.Lakkosyksyn aikana jotkut ay-puheenjohtajat ovat puhuneet jopa kahdesta miljoonasta palkansaajajäsenestä, joita he edustavat.Totuus on karumpi:Suomessa on noin 1,4 miljoonaa liittoihin kuuluvaa palkansaajaa.