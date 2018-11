Kotimaa

Tapon yrityksestä tuomitulla oli järjetön selitys naula­pyssylle – avovaimo: ”Hän katsoi minua silmiin ampumis

”Hän katsoi minua silmiin ampumishetkellä”

Ammuttu nainen selvisi