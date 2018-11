Kotimaa

Teinitytöt sytyttivät nuotion koulun sisälle Vaasassa – koko rakennus tuhoutui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tytöt olivat menneet purkutuomion saaneeseen kouluun lämmittelemään ja sytyttäneet sisälle nuotion keräämistään risuista.Toinen tyttö oli kertomansa mukaan pienessä hiprakassa ja toinen kertoi juoneensa kuusi annosta alkoholia, mutta ei kertomansa mukaan ollut humalassa. Kumpikin oli tapahtuma-aikaan 15-vuotias.Tytöt yrittivät lähtiessään sammuttaa nuotion, mutta eivät onnistuneet ja tuli levisi kouluun oikeuden mukaan sen jälkeen, kun tytöt olivat poistuneet paikalta.Toinen tuomittiin varomattomasta käsittelystä nuorena henkilönä ja toinen varomattomasta käsittelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta nuorena henkilönä.Käräjäoikeus ei käsitellyt vahingonkorvausvaatimuksia rikosasian yhteydessä vaan ne on erotettu omaksi prosessikseen. Vaasan kaupunki on vaatinut oikeuden mukaan noin 3 500 euroa ja Vaasan kuorma-autopalvelun vaatimus on ollut noin 117 000 euroa.