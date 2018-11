Kotimaa

Ahtisaari paljastaa keinonsa riitojen ratkaisuun: ”Teen aika nopeasti sen, mitä Eeva sanoo”

Presidentti Martti Ahtisaaren mukaan YK:ta ja sen pääsihteeriä on kritisoitu kohtuuttomasti. Katseet olisi syytä suunnata turvallisuusneuvostoon ja etenkin Yhdysvaltoihin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy