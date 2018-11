Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Onko hyvä olla hyvä?

Kannattaako

Uusavuton-sana

Kaiken

ihmisenä tavoitella negatiivista läskeyttä vai positiivista sopusuhtaisuutta?Miten voisin tunkea lähes kaikkeen sanan ”läsnäolo” kuulostamatta itsekeskeiseltä hölmöltä?Apua. 5-vuotiaamme nuolaisi juuri älypuhelinta – mitä tehdä, kun kriisipuhelimessakin vain naurettiin?Miten haastaa kriisipuhelin oikeuteen ja käyttää sanaa ”läsnäolo”?Pippa Laukka, Maaret Kallio, Tommy Hellsten, Jari Sinkkonen ja muut tukihenkilöt, VASTATKAA!keksittiin viime vuosituhannella, kun edellisen sukupolven itsetunto kaipasi termiä, jolla paheksua sitä, ettei seuraava sukupolvi osaa keittää kananmunaa.Sitten keksittiin muita asioita, joita 70- ja 80-luvulla syntyneet eivät osanneet tehdä, ja sukupolvikeskustelu oli parhaimmillaan, kun keski-ikäiset miehet syyttivät nuorempiaan siitä, etteivät ne olleet syntyneet laavussa.Jossain vaiheessa uusavuton sukupolvi oli istunut niin kauan munan päällä, että se oli kypsä. Oli aika etsiä uusia haasteita. Matkaa alettiin tehdä omaan minään, ja jo ensimmäisissä liikennevaloissa tultiin siihen tulokseen, että oman henkistymisen merkki on tehdä kaikesta vaikeaa.Syntyi uusavuton 2.0, jolle henkistyminen ei tarkoittanut kasvua, vaan kasvun tekemistä ongelmalliseksi: sitä, että korostettiin omaa epävarmuutta ja kysyttiin neuvoa, miten kasvetaan, kasvatetaan, syödään, juodaan, nukutaan, levätään, käytetään älypuhelinta ja saadaan kirkasvalolamppu toimimaan, kun marraskuussa on niin pimeää, miten tää Suomen maantieteellinen sijainti taas tuli ihan puun takaa.Tähän rakoon tunki palveluyhteiskunta. Sen sijaan, että olisi kehotettu hankkimaan parempia ongelmia, se synnytti ammatteja ja asiantuntijoita, joiden tehtävä oli vakuuttaa uusavuton 2.0:lle, että epävarmuus tekee susta suuren, on rohkeaa uskaltaa kysyä ja olla epävarma ja palkinnoksi siitä saat vastauksen, että luonnossa ihminen rauhoittuu, paitsi jos se on tosi läski.Samalla keksittiin, että johtajuus ja työelämä ovat kriisissä, ja niin ne pian olivatkin, kun pienimmänkin yrityksen pienimmätkin johtajat katosivat koulutuksiin, joissa kerrottiin, että tulevaisuus on erilainen kuin menneisyys.tuon oheistuotteena syntyi ihanneihminen, jollaiseksi jokaisen tulisi pyrkiä.Tuo ihanneihminen on rakentanut introspektiostaan itselleen alttarin ja muistilistan kanssa se yrittää nukkua, syödä, tehdä työtä, ajatella, harrastaa, liikkua ja kasvattaa ihanneihmisen tavoin, ja jos se ei siinä onnistu, Välimeri on täynnä kivoja saaria, joissa järjestetään seminaareja siitä, että on arvokasta olla omaa itseään lakkaamatta miettivä aikuinen.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.