Poliisi aloitti taas ihmisten palautukset Suomesta Afganistaniin

Helsingin poliisi kertoi palauttaneensa Afganistaniin torstaiaamuna kolme aikuista ihmistä. Viimeksi Afganistaniin on palautettu noin kuukausi sitten, kertoo ylikomisario Liisa Lintuluoto Helsingin poliisista.

