Katso presidentti Martti Ahtisaaren juhlahaastattelu – suora lähetys kello 15.30

Presidentti Martti Ahtisaaren juhlahaastattelu kello 15:30

Ahtisaari-päivät Vuosittaiset Ahtisaari-päivät järjestetään tänään Espoossa.

Tämän vuoden teemana on Jokainen on rauhantekijä. Päivien aikana käsitellään monin tavoin erimielisyyksien ratkaisemista ja rauhan rakentamista.



ISTV välittää suoran lähetyksen kello 15:30 järjestettävästä avoimesta yleisötilaisuudesta. Suorassa lähetyksessä nähdään presidentti Martti Ahtisaaren juhlahaastattelu. Mukana on myös Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari. Haastattelijana viestintä- ja varainhankintajohtaja Elina Lehtinen, CMI.