Kotimaa

Tuuli voimistuu päivän aikana – sateita tulee koko maassa

Maan pohjoisosan yli itään liikkuu vesisateita, Lapissa tulee myös jäätävää sadetta, Pohjois-Lapissa sataa lunta ja räntää. Illalla pohjoisessa on poutaisempaa.Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä ja mahdolliset sateet tulevat tihkuna.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 5 – 8 astetta, idässä ja pohjoisessa 1 – 4 astetta, Pohjois-Lapissa 0 - 2 astetta.Perjantai on melko tuulinen päivä. Lapin yli itään liikkuu vesisateita, vähän voi sadella myös maan keskivaiheilla. Etelässä aamuiset tihkusateet väistyvät itään ja sää muuttuu selkeämmäksi.Päivälämpötila on 5 - 8 asteen välillä Etelä-Lappia myöten, Pohjois-Lapissa 2 - 4 astetta.Lauantaina sää jatkuu lauhana.Pohjoiseen kääntyvä tuuli on puuskissa voimakasta maan itä- ja pohjoisosassa, kohtalaista lännessä.Etelässä ja lännessä on laajalti selkeää. Idässä ja pohjoisessa tulee joitain vesikuuroja, illalla idässä saadaan räntäkuuroja.