Suomalainen merisotilas kertoo, miksi laivaelämä murjoo parisuhdetta – ”Nyt on kolmas daami menossa, saas nähdä kuinka käy”

Kotimaa

Suomalainen merisotilas kertoo, miksi laivaelämä murjoo parisuhdetta – ”Nyt on kolmas daami menossa, saas nähd

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005898959.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Meriviikkojen päätteeksi väsyneenä täytyi miettiä, levätä vai panostaa parisuhteeseen.