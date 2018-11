Moni tavallinen suomalainen jumittaa palkkakuopassa, vaikkei tarvitsisi – asiantuntija kertoo, miten neuvottelet palkkasi ylös

Kotimaa

Moni tienaa vähemmän kuin kenties ansaitsisi – ja silkkaa arkuuttaan.Palkasta puhuminen koetaan yleisesti hankalaksi Suomessa, kertoo ura- ja business-valmentaja Pilvi Nybom https://www.is.fi/haku/?query=pilvi+nybom InCoachingista. Nybomin mukaan Suomessa on paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan neuvottele palkkaansa.– Oman osaamisen esiintuominen on suomalaisille vaikeaa. Palkka kuuluu samaan pakettiin, Nybom sanoo.Nybomin mukaan suomalaisilla olisi petrattavaa kahdessa asiassa.Ensinnäkin, jos omaan palkkaan ei ole tyytyväinen, asia tulisi ottaa puheeksi esimiehen kanssa nykyistä rohkeammin. Toisekseen, palkkaneuvotteluun tulisi suhtautua kuin mihin tahansa muuhun neuvotteluun, Nybom kertoo. Palkasta keskustelemista tulisi pitää normaalina työelämään kuuluvana asiana.

Missä vaiheessa uraa palkka kannattaa ottaa puheeksi?

– Hedelmällisin hetki on silloin, kun vaihtaa työtä. Kun pohjalla ei ole palkkaa, kyseessä on hyvin puhdas neuvottelu. Kyseinen hetki on ainoa hetki, jolloin ihminen ’joutuu’ käymään palkkaneuvottelun.Kaikki muutkin muutostilanteet ovat hyviä hetkiä ottaa palkka puheeksi, Nybom sanoo.– Kun omat työtehtävät vaihtuu, miksei vaikka myös silloin, kun esimies vaihtuu, tai kun vastuualueet muuttuu.– Keskustelut jäävät usein ilmaan, kun sanotaan, että katsotaan sitä sitten joskus. On tehokasta kysyä heti, voimmeko palata tähän vaikka puolen vuoden kuluttua tai seuraavassa kehityskeskustelussa.

Mistä tietää, paljonko pitäisi pyytää?

Nybom kertoo, että samassa asemassa työskenteleviltä kannattaa kysellä, paljonko he tienaavat. Asiaa voi myös tiedustella omasta ammattiliitosta.

Miten pyyntö pitäisi perustella?

Faktoilla ja asioilla, sanoo Nybom.– Kun perustelee, kannattaa nostaa esiin esimerkiksi hyvät tulokset ja onnistumiset, kuten että päästiin budjettiin.Tunteisiin ei sen sijaan kannata yrittää vedota.– Palkkaneuvotteluissa ei pitäisi ikinä olla kysymys tunteista. Ei kannata sanoa, että minusta nyt tuntuu siltä, että olisi aika tai, että asuminen on nyt niin kauhean kallista.On pysyttävä työhön liittyvissä asioissa. Palkankorotuksesta haaveilevan täytyy myös osata kertoa omasta osaamisesta vähättelemättä itseään.Neuvotteluun on syytä valmistautua perusteellisesti, Nybom kertoo. Omia argumentteja kannattaa miettiä etukäteen.Sekin, että edellisestä palkankorotuksesta on aikaa ja ammattitaitoa on karttunut, voi olla ihan hyvä argumentti neuvottelussa, Nybom sanoo.

Mitä jos pyyntö torjutaan?

– On myös ihan ok, jos sanotaankin, ettei onnistu, koska silloin voi kysyä, että milloin asiaan voidaan palata ja työntekijä on kuitenkin oppinut jotain siitä prosessista.Aina pomonkaan tahto nostaa alaisen palkkaa ei riitä.– On myös muistettava, että pomokin saattaa olla puun ja kuoren välissä. Moni voi ajatella aiheen hyvin henkilökohtaisesti. Jos pomo ei ole myöntänyt palkankorotusta, moni ajattelee, että esimies on varmaan tyytymätön työntekijän työhön. Kyse ei ole siitä. Esimies voi esimerkiksi itse joutua perustelemaan korotusta ylemmille portaille.Kieltävään päätökseen voi olla muitakin syitä. Voi esimerkiksi olla, ettei yrityksellä ole yksinkertaisesti varaa maksaa työntekijälle enempää palkkaa, Nybom kertoo.Valmentaja kertoo, että pitkään samassa yrityksessä työskennellyt saattaa kuvitella, että palkkaa ei saa korkeammaksi, ellei vaihda työpaikkaa. Asia kannattaa ottaa esimiehen kanssa puheeksi, koska hyvän työntekijän menettäminen ei ole työnantajankaan etu, Nybom kertoo.– Tärkeintä olisi ymmärtää, että palkankorotuksen pyytäminen kuuluu työelämään. Kyseessä ei ole tunnekysymys.Nykyinen työnantaja saattaakin suostua nostamaan liksaa, jotta työntekijä jäisi yrityksen palvelukseen.