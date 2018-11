Kotimaa

Naulapyssy­ampujalle 6 vuotta vankeutta – 9 senttinen naula upposi kokonaan naisen aivoihin

Nainen selvisi hengissä kuin ihmeen kaupalla. Naulapyssyampuja on tuomittu aiemmin elinkautiseen murhasta. Hän pääsi ehdonalaiseen vain hieman aiemmin.

