Kotimaa

Ulkoilemassa ollut harhainen potilas puukotti sivullista Hämeenlinnassa

Kanta-Hämeen keskussairaalan psykiatrisella osastolla hoidossa olleen miespotilaan epäillään puukottaneen sivullista uhria ulkoilunsa aikana maanantaina, tiedottaa Kanta-Hämeen keskussairaala.Uhri ei sairaalan mukaan loukkaantunut tilanteessa hengenvaarallisesti. Hän hakeutui keskussairaalan ensiapuun, jossa selkään oikean lapaluun tuntumaan iskusta syntynyt noin senttimetrin pituinen haava hoidettiin. Uhri on saanut myös kriisiapua tilanteen vuoksi.Keskussairaalan mukaan puukotuksesta epäilty potilas on alun perin hakeutunut vapaaehtoisesti hoitoon psykiatriselle osastolle. Sairaalan mukaan hän kärsi lisääntyvästä harhaisuudesta. Potilaan hoito oli aloitettu lääkehoitona ja tämän liikkumista oli rajoitettu siten, että hän sai liikkua ulkona vain valvotusti.Sairaalan mukaan potilaalla oli maanantaina ensimmäistä kertaa lupa liikkua ulkona vapaasti 30 minuutin ajan, koska harhat olivat potilaan kertomuksen mukaan selkeästi vähentyneet ja hän koki lääkityksen tehoavan.Potilas oli sairaalan mukaan kävellyt Jukolan S-marketille, ottanut kaupasta veitsen ja iskenyt harhojensa vallassa satunnaisesti valikoitunutta uhria.Poliisi toimitti potilaan takaisin psykiatriselle osastolle, jossa tämä otettiin mielenterveyslain perusteella tarkkailuun ja on tällä hetkellä eristyksessä.