Oulaskankaan sairaala on pelastanut tänä vuonna kolme äitiä ja vauvaa hätäsektiolla – synnytyksiä uhkaa silti lakkauttaminen

Kotimaa

Oulaskankaan sairaala on pelastanut tänä vuonna kolme äitiä ja vauvaa hätäsektiolla – synnytyksiä uhkaa silti

https://www.is.fi/haku/?query=tiina+laurila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005551586.html