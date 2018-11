Kotimaa

Sää poutaantuu päiväksi – sateet jatkuvat perjantaina

Sää on poutainen tai poutaantuu, pilvipeite rakoilee paikoin. Tuuli on heikkoa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltapäivällä pilvipeite rakoilee paikoin varsinkin lännessä. Idässä on pilvisempää ja hyvin vähäisiä sateita voi siellä täällä tulla. Myös pohjoisessa pilvipeite rakoilee paikoin, mutta illalla Lapissa jo voimistuu etelälounainen tuuli ja on pilvistä.Sää on vuodenaikaan nähden lauha. Keski- ja Pohjois-Lapissa päivälämpötila on lähempänä tavanomaista. Yön lauhuus kuitenkin korjaa kokonaislämpöoloja lauhoiksi.Torstaina voimistuu lauha etelälounainen tuuli koko maassa. Pohjoisessa sataa vettä, etelässä mahdolliset sateet ovat lähinnä tihkua. Osassa Lappia sade voi olla jäätävää.Perjantaina sää jatkuu lauhan lounaistuulisena. Pilvipeite rakoilee etenkin lännessä. Idässä ja pohjoisessa satelee paikoin vähän. Illaksi Lappiin leviää lännestä selvästi runsaampi vesisateen alue.Euroopassa on torstaina epävakaista kaakkoisosassa ja Espanjan itärannikolla. Myös Irlannissa ja Skotlannissa sataa. Läntisen Euroopan lämmin ilmamassa on liikkeessä kohti Suomea.