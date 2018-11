Kotimaa

Merivoimien laivalla karu ilmiö: 60 prosenttia henkilöstöstä erosi puolisostaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Missään muussa ammatissa ei saa teettää lähellekään tällaista määrää ylityötä.

Ruokakauppaan kahdella autolla





Liitot toivovat kompromissia