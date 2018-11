Kotimaa

Vauvakin sai vääriä lääkkeitä – apteekkari joutuu maksamaan puolen miljoonan korvaukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seurauksena oli, että lääkkeitä käyttäneen iäkkään potilaan sairaus vain paheni ja lääkkeet aiheuttivat vamman. Toisessa tapauksessa pienen vauvan kuumesairauden paraneminen pitkittyi, kun häntä hoidettiin antibiooteilla, joita lääkäri ei ollut määrännyt.52-vuotias entinen apteekkari tuomittiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa kahden vuoden mittaiseen ehdolliseen vankeuteen törkeästä petoksesta, kolmesta luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta ja vammantuottamuksesta.Tuomittu määrättiin maksamaan lähes puolen miljoonan euron korvaukset. Kelalle hän joutuu maksamaan lähes 335 000 euroa törkeän petoksen seurauksena. Apteekkari sai nostettua Kelalta vääriä lääkeosto- ja toimitustietoja antamalla perusteettomia lääkekorvauksia. Apteekkari toteutti laittomuuksia neljän vuoden ajan.Oikeudenkäynti- ja vahinkojen selvittelykuluja hänen on maksettava noin 147 000 euroa.Pienen vauvan tarpeettomasta kärsimyksestä hänen on korvattava 1000 euroa ja 1000 euroa kivusta ja särystä. Toiselle asiakkaalleen tuomitun on maksettava runsaan 5000 euron korvaukset.Entinen apteekkari myönsi kaikki syytteet oikeiksi. Oikeudessa hän ei puhunut mitään. Hän oli katuvainen ja osoitti myötätuntoa asiakkaitaan kohtaan.Esitutkinnassa hän perusteli menettelyään taloudellisilla vaikeuksilla ja terveydellisillä syillä.Mitä taloudelliset vaikeudet olivat, niitä ei tuotu oikeudessa esille. Pari vuoden takaisten verotietojen mukaan tuomitun ansiota olivat lähes 200 000 euroa vuodessa.Apteekkari menetti jo kaksi vuotta sitten apteekkioikeutensa eikä tällä hetkellä ole alalla työssä.Käräjäoikeus antoi jutussa tuomion tiistaina.