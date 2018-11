Kotimaa

Inkoosta löytyi ammuttu ja muovinarulla sidottu ilves – poliisi pyytää vihjeitä tekijästä

Inkoon saaristosta kuolleena löydetty ilves oli ammuttu, kertoi poliisi tiistaina. Lisäksi eläimen takatassut oli sidottu yhteen vihreällä muovinarulla.Kuolleesta ilveksestä ilmoitettiin 21. lokakuuta poliisille, joka kertoi asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle Eviralle sekä Suomen Riistakeskukselle.Esitutkinnan aikana on selvinnyt, että vapaapalokunta oli kesällä saanut tehtäväksi nostaa kuolleen eläimen vedestä.Eviran tutkimus valmistui maanantaina, ja sen mukaan eläin on ollut kuolleena useita kuukausia.Teko täyttää poliisin mukaan törkeän metsästysrikoksen piirteet. Tästä rikoksesta säädetty rangaistus on neljästä kuukaudesta neljään vuotta vankeutta. Poliisi pyytää vihjeitä tapauksesta osoitteeseen: vihjeet.espoo@poliisi.fi.Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa täysikasvuisen ilveksen ohjeelliseksi hinnaksi on määritelty 1 400–2 100 euroa.