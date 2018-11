Kotimaa

Välien­selvittely Haminassa johti raskaisiin rikos­syytteisiin – Nuori nainen puukotti miestä vatsaan, toinen

Haminan Turkialla sijaitsevassa tienristeyksessä aamuyöllä käyty välienselvittely poiki paikalliselle naiselle syytteen tapon yrityksestä.Vaihtoehtoiseksi syytteeksi syyttäjä on ottanut törkeän pahoinpitelyn.Kymenlaakson käräjäoikeudelle marraskuun alussa jätetystä haastehakemuksesta käy ilmi, että syytteen saanut nuori nainen löi elokuussa käydyn keskinäisen tappelun aikana nuorta miestä puukolla vatsaan.Puukossa oli 9 senttimetrin mittainen terä. Iskusta tuli miehen keskivatsaan haava, josta pullistui ulos paksusuolta. Lisäksi isku vaurioitti miehen maksaa.Puukkoa käyttäneen naisen lisäksi syytteen sai myös toinen nainen, jolla on sama sukunimi kuin puukosta saaneella miehellä. Häntä syytetään törkeästä pahoinpitelystä.Nainen iski puukkoa käyttänyttä naista kirveen hamarapuolella päähän. Lisäksi hän kuristi tätä kaksin käsin kaulasta. Puukkoa käyttäneelle naiselle aiheutui kirveeniskusta pieni kallonmurtuma.Naisten lisäksi myös toinen paikkakuntalainen mies saa syytteen tienristeyksessä tapahtuneen välikohtauksen johdosta. Häntä syytetään rikoksentekijän suojelemisesta ja perättömän lausuman antamisesta viranomaismenettelyssä.Syyttäjän mukaan mies yritti hävittää välikohtauksessa käytetyn puukon heittämällä sen auton ikkunasta metsään. Syyte perättömän lausuman antamisesta taas tulee siitä, että hän on jätti kuulusteluissa kertomatta puukon kohtalosta.Syyttäjä vaatii puukkoa käyttäneelle naiselle vähintään 4 vuoden pituista vankeusrangaistusta. Kirvestä käyttäneelle naiselle taas vaaditaan vähintään yhden vuoden pituista vankeusrangaistusta. Miehelle syyttäjä vaatii sakkoja.Lisäksi syyttäjä vaatii rikoksentekovälineinä käytetyn puukon, sen tupen ja kirveen menettämistä valtiolle.