Rainer sai ikävän puhelun aamukahvipöytään – tehtaalla vaarallinen räjähdys

Hänen omistamansa elementtitehdas paloi. Tieto tehtaan tuhosta tuli Rainerille aamukahvipöytään.– Ei se kivalta tuntunut kun tulee puhelu, että talo palaa, Rainer Senilä kertoo.Rainer Senilä ei ollut ensimmäistä kertaa tekemisissä punaisen kukon kanssa – niin kuin tulipaloja ennen vanhaan kutsuttiin.– Joskus niitä sattuu yhdelle sun toiselle. Tämä oli mun kohdalla viides. Ei ne niin kauheen suuria ole olleet. No, yksi oli vähän isompi. Tällä samalla tehtaalla oli aikaisemmin kaksi paloa.– Siellä on puutavaraa paljon ja muottiöljyä, joka on herkästi syttyvää, ja sitten on pölyä aika lailla. En osaa sanoa, onko se mahdottoman paloherkkä. Ehkä normaalia hiukan herkempi.– Siellä on raivaustyöt käynnissä. Enää siihen kohtaan ei rakenneta uutta, kun se sattuu olemaan pohjavesialuetta ja kunta ei anna rakentaa uutta tehdasta.– Lempäälässä on uusi tehdas, joka on ollut puolisentoista vuotta käytössä. Suurin piirtein saadaan kasvatettua sen tuotantoa, että se kuittaa tuotannon palaneen tehtaan osalta.tehtaassa oli töissä 25 henkeä. Kaikille ei löydy töitä Lempäälästä.– Sen takia täytyy pitää pienet yyteet, Senilä sanoo.Rainer Senilä omisti tehtaan kokonaan.– Ostin sen konkurssipesältä 1997. Siihen aikaan rakennusliikkeet meni melkein kaikki nurin. Joku pysyi pystyssäkin. Se on elämän laki sellaista.– Hengissä on pysytty. Rakennustoiminta on aaltoliikettä. Nyt on ollut hyvää aikaa, mutta välillä on ollut huonojakin aikoja.Senilän vaimo on tehtaalla töissä, samoin tyttären tytär. Perheestä löytynee myös jatkaja.– Yksi tyttärentytär on suunnitellut jäävänsä siihen. Hän on 24–25-vuotias ja kouluttautuu rakennusmestariksi. Alan ihmisiä. Hallitsee hommat käytännössä ja toivottavasti myös teoriassa.on eläkkellä, mutta painaa silti töitä.– Katselen päältä touhuja ja puutun asiaan jos on tarvetta. Nyt on pikkusen, kun tämmöinen tapaus sattui.– Tilauskantaa oli ensi vuoden kesäkuulle ihan hyvin. Nyt täytyy neuvotella, miten niiden kanssa tehdään, kun kapasiteettia putosi pois hetkeksi aikaa.Kun yksi tehdas on pois tuotannosta, se tietää muille lisää töitä eli liikevaihtoa eli suomeksi lisää rahaa.– Sieltä on tullut ystävällisiä yhteydenottoja, että keretään auttamaan ettei työmaat viivästy.syy lienee selvinnyt.– Hydrauliyksikkö on räjähtänyt ja siitä se on lähtenyt. Siinä vehkeessä on melkein 200 litraa öljyä.– Onneksi ei ihmishenkiä mennyt. Jos tuollainen kuuma öljy roiskuu päälle, niin siinä olisi voinut käydä huonosti ja syttyä saman tien tuleen.Kukaan ei ollut lähettyvillä, kun räjähdys sattui ja palo syttyi.– Se oli sellaisessa kohdassa, josta työväki tulee pukuhuoneesta ja menee hallin puolelle. Olisi voinut käydä pahasti, jos joku olisi kohdalle osunut.Vakuutukset vastaavat suurin piirtein vahinkoja.– Olisi niitä paremminkin voinut olla, mutta kyllä ne käytännössä varmaan korvaavat. Kyseessä oli vanha rakennus. Toiminta olisi loppunut ennemmin tai myöhemmin. Olisi se voinut olla käytössä kymmenkunta vuotta, mutta nyt se on tullut tiensä päähän. Aikansa kutakin, Rainer Senilä sanoo.