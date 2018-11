Kotimaa

Lahtelainen apteekkari määräsi lääkkeitä omin päin – asiakkaan sairaus paheni

Tekaisi tietoja ja erehdytti Kelalta satojatuhansia euroja

Lahdessa toiminut apteekkari on tuomittu kahden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen muun muassa lääkkeiden omavaltaisesta määräämisestä. Apteekkari vaihtoi tuomion mukaan kolmen asiakkaan lääkkeen toiseen lääkkeeseen, mihin oikeus olisi ollut vain lääkärillä.Apteekkari sai tuomion kolmesta luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta ja vammantuottamuksesta.– [Apteekkari] on ilman laillista oikeutta toiminut laissa tarkoitettuna lääkärinä määrätessään apteekista annettavaksi lääkkeitä vastoin lääkärin antamaa lääkemääräystä ja ilman lain sallimaa lääkkeiden vaihtokelpoisuutta. [Hän] on näin menetellessään päättänyt taudinmäärityksestä ja siihen annettavasta hoidosta, sanotaan syytteessä, jonka mukaisesti ex-apteekkari tuomittiin.Yhden asiakkaan sairaus paheni väärän lääkkeen takia.– Lääkkeet eivät ole vaihtokelpoisia. Asiakkaan sairaus on väärän lääkityksen vuoksi pahentunut, ja hän on ollut sairauslomalla. Vamma tai sairaus ei ole ollut vähäinen, oikeus katsoi.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea teki apteekista tutkintapyynnön ja vei sen apteekkiluvan marraskuussa 2016.Lisäksi ex-apteekkari tuomittiin törkeästä petoksesta. Hän oli erehdyttänyt Kelalta yli 330 000 euroa perusteettomia sairausvakuutuslain mukaisia lääkekorvauksia antamalla vääriä tietoja lääkeostoista ja -toimituksista.– [Apteekkari] on kirjoittanut useita kertoja apteekin Kansaneläkelaitokselle välittyvään tietojärjestelmään tekaistuja tietoja eri henkilöille kirjoitettujen lääkemääräysten perusteella toimitetuista eli ostetuista ja luovutetuista lääkkeistä.Apteekkari määrättiin maksamaan petoksella saamansa rahat korkoineen takaisin Kelalle.Päijät-Hämeen käräjäoikeus julisti tuomion tiistaina istunnon päätteeksi.