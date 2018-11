Kotimaa

Totaalikieltäytyjää ei saanut tuomita vankeuteen – korkein oikeus ei ota tapausta käsittelyyn

Korkein oikeus (KKO) ei myönnä valituslupaa paljon puhuttaneesta siviilipalvelusjutussa, joten Helsingin hovioikeuden vapauttava tuomio jää voimaan.Hovioikeus hylkäsi helmikuussa syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä ja katsoi, että tuomitseminen on syrjivää kohtelua. Kyse oli miehestä, joka kertoi pitävänsä syrjintänä, että vain Jehovan todistajilla on mahdollisuus vapautua kokonaan palveluksesta. Valituslupaa korkeimpaan oikeuteen haki syyttäjä.Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta ase- ja siviilipalveluksesta on ollut voimassa vuodesta 1987 asti. Hovioikeus totesi, että lain säätämisen jälkeen Suomi on muun muassa liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Hovioikeuden ratkaisun mukaan yhdenvertaisuus myös velvoittaa vakaumusten yhdenvertaiseen kohteluun.Rangaistuksesta vapautettu mies ilmoitti elokuussa 2015 kieltäytyvänsä siviilipalveluksesta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi hänet 173 päivän vankeuteen helmikuussa 2016.Käräjäoikeudelle antamassaan vastauksessa mies vetosi sodanvastaiseen vakaumukseensa. Hän kertoi pitävänsä syrjintänä sitä, että mahdollisuus vapautua palveluksesta kokonaan on sallittu pelkästään Jehovan todistajille.Esitys Jehovan todistajien erivapauden kumoamisesta eduskunnassaHallitus antoi syyskuussa esityksen, jotta Jehovan todistajien vapauttaminen asepalveluksesta kumottaisiin. Muutos toisi kaikki uskonnot ja vakaumukset samalle viivalle asevelvollisuutta koskevassa lainsäädännössä.– Vapautuslaki asettaa yhden uskonnollisen vakaumuksen parempaan asemaan muihin vakaumuksiin nähden, ja lain onkin useassa yhteydessä todettu olevan ristiriidassa perustuslaissa turvatun ihmisten yhdenvertaisuuden ja siihen liittyvän syrjintäkiellon kanssa, valtioneuvoston tiedotteessa sanottiin.Vapautuksen kumoavien lakien ehdotettiin tulevan voimaan mahdollisimman pian.