Tuttu näky? Tämän kaivonkannen tehnyt perheyritys joutui valtavaan ahdinkoon, kun se otti vastaan tilauksen so

Ei osattu kuvitella, millaisen miinan pyörien valmistustekniikaksi edullisuutensa vuoksi valittu amerikkalainen Griffin-valu pitäisi sisällään.

Jotain prosessissa tehtiin perustavanlaatuisesti väärin. Yrjö Lehtonen aisti isänsä olemuksesta valtavan taakan.

Vuosi 1946

Jonkun valimon on nämä venäläisten haluamat pyörät saatava valetuiksi, tai meidät huono perii.













Suomivalimo