Kommentti: Rikollisten sukulaisista useimmiten yhteyttä ottaa äiti, isä ei koskaan

Miika Viljakainen on Ilta-Sanomien toimittaja ja uutispäällikkö. Hän on työskennellyt toimittajana vuodesta 2006 ja erikoistunut rikoshistoriaan. Kirjoitus on tänään tiistaina julkistettavasta Etusivun rikokset -kirjasta (CrimeTime 2018).

Useimmiten yhteydenottaja on juuri äiti. Isä ei koskaan. Mistä tämä johtuu, sitä en tiedä enkä osaa riittävällä varmuudella arvailla.

Neljäkymmentävuotiaan miehen iäkäs äiti oli sitä mieltä, että nimenomaan teinityttö oli houkutellut hänen poikaansa eikä päinvastoin.

On epäilemättä houkuttelevaa uskoa vaihtoehtoiseen todellisuuteen silloin, kun toisena vaihtoehtona olisi myöntää, että oma lapsi on tehnyt vakavan rikoksen.

Huomasin todisteeksi kirjatuista viestienvaihdosta, että huumerikollisenakin äiti on äiti.

kuin rikollisesta tulee rikollinen, hän on lapsi. Tämä itsestäänselvyys pälkähtää päähäni kuin uutena ajatuksena joka kerta, kun puhelimeni pirahtaa ja soittaja esittelee itsensä rikoksesta tuomitun äidiksi.Oikeussalien käytävillä tapaa useimmiten vain uhrien omaisia, ja mitä raaempi rikos – raiskaus, murha, verinen ryöstö – sitä helpompi on unohtaa, että tämäkin rikollinen on ensin syntynyt äidistä ja sitten kasvanut.Äitien yhteydenottoja tulee silloin tällöin. Yleensä he haluavat keskustella kirjoittamastani rikosuutisesta. Jotkut haukkuvat, jotkut kehuvat, yksi haluaa tietää motiiveistani kirjoittaa juuri kyseisestä tapauksesta ja toinen haluaa ylipäänsä purkaa tuntojaan oikeusprosessista. Osa äideistä syyttää itseään lapsen tekemästä rikoksesta, osa muita. Joskus keskustelu on asiallista, toisinaan taas vänkäämistä, huutamista, uhkailua ja mitä erikoisimpien päähänpinttymien ilmaveivaamista. Puheluiden aiheet ovat laidasta laitaan.Yleisin äitien kysymys on kuitenkin se, julkaistaanko heidän poikansa tai tyttärensä nimi lehdessä. Vastaukseni riippuu suuresti itse tapauksesta. Rikoksen tekeminen ei ole yksityisasia, ja mitä vakavampi rikos on, sitä todennäköisemmin tuomitun nimi julkaistaan.Tähän pohjasääntöön on kuitenkin lukuisia poikkeuksia. Jos tekijä on syyntakeeton tai alaikäinen, nimeä ei julkaista ilman erityisen painavaa syytä, vaikka kysymyksessä olisi rikos, jonka seurauksena joku on menettänyt henkensä. Seksuaalirikollisten nimet jätetään julkaisematta silloin, jos rikoksen uhrina on ollut esimerkiksi oma lapsi tai tekijällä on muutoin läheinen suhde uhriin. Isä, isäpuoli, eno tai setä, äärimmäisen harvalukuisissa tapauksissa äiti tai muu naispuolinen sukulainen.Tällä julkaisukäytännöllä on tarkoitus suojella uhria, sillä tuomitun nimen julkaisu johtaisi myös uhrin tunnistamiseen. Tämä perustelu ei näytä millään läpäisevän sosiaalisen median alustoilla heiluvien, itseään pedofiilinmetsästäjiksi kutsuvien kovia kalloja, jotka harrastuksekseen pyrkivät julkaisemaan mahdollisimman monen seksuaalirikollisen nimet ja kuvat heidän uhreistaan piittaamatta.Olen työskennellyt toimittajana nyt runsaan kahdentoista vuoden ajan, ja sinä aikana minuun ovat ottaneet yhteyttä monenlaisten rikollisten sukulaiset. Heidän joukossaan on veljiä, siskoja, isovanhempia, lapsia ja puolisoita, mutta useimmiten yhteydenottaja on juuri äiti. Isä ei koskaan. Mistä tämä johtuu, sitä en tiedä enkä osaa riittävällä varmuudella arvailla.Muutama näistä tapauksista on jäänyt lähtemättömästi mieleen. Eräässä oikeusjutussa nelissäkymmenissä olevaa perheenisää syytettiin lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tapauksen kulku oli kaikessa niljakkuudessaan varsin tyypillinen. Mies eli tavanomaista perheenisän elämää päivisin, mutta kun illalla muu perhe nukahti, hän avasi tietokoneensa ja siirtyi selailemaan teini-ikäisten tyttöjen kuvia nuorten suosimilta keskustelufoorumeilta ja kuvagalleriasivustoilta.Hän ei ollut niinkään efebofiili – henkilö, joka kiihottuu ensisijaisesti tai yksinomaan murrosikäisistä – vaan opportunistinen seksuaalirikollinen, joka etsi kohteikseen teinityttöjä siksi, koska heihin sai kontaktin internetissä vähällä vaivalla. Saatuaan yhteyden tyttöihin hän lähetti ennen pitkää ensimmäisen eroottisen viestin alaikäiselle ja ylitti näin sen sillan, joka erottaa fantasiaa ja rikollista tekoa.Seksuaalissävytteinen viestittely lapselle on jo rikos. Sisällöstä riippuen se voidaan katsoa esimerkiksi lapsen houkuttelemiseksi seksuaalisiin tarkoituksiin tai jopa lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi.Hyväksikäytön tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä sukupuoliyhdyntää tai koskettelua, vaan siihen riittää seksuaalinen teko, joka voi vahingoittaa lapsen kehitystä. Rangaistus tästä on ankarimmillaan neljä vuotta ja lievimmilläänkin neljä kuukautta vankeutta.Mies viestitteli monille tytöille, kehui heitä kauniiksi ja näteiksi ja ihaniksi, kyseli olivatko he vielä harrastaneet seksiä. Hän katseli heitä nettikamerassa ja pyysi näyttämään tissit. Kehujen ja vonkaamisen välissä hän turvautui tarinaan, joka on tuttu lukemattomista vastaavankaltaisista rikoksista: nuorelle tytölle olisi paitsi turvallisinta, myös miellyttävintä menettää neitsyytensä vanhemmalle miehelle, sillä vanhemmat miehet ovat parempia sellaisissa asioissa ja osaavat kohdella naista kuin kukkaa kämmenellä. Ainakin paremmin kuin nuoret kollit kokemattomilla kourillaan koskaan osaisivat.Tällainen opettajadiskurssi on varsin tavallinen groomingissa, millä tarkoitetaan lapsen tai nuoren seksuaalisen hyväksikäytön valmistelua. Tämänkaltaisten rikollisten sielunmaisemaa on parhaiten kuvattu toimittaja Paula Sallisen Sunnuntaisuomalaiseen vuonna 2010 kirjoittamassa reportaasissa Neidonmetsästäjät.Sallinen esiintyi eri keskustelupalstoilla murrosikäisenä tyttönä, ja lopulta 38-vuotias nimimerkki Jusa kutsui hänet tapaamiseen seksin merkeissä. Kun Jusaa olikin vastassa kaupungilla täysi-ikäinen toimittaja avustajineen eikä 13-vuotias tyttö, hän pakeni juosten. Toimittajan avustaja sai puuskuttavan miehen kiinni, ja mies selitti ilmestyneensä tapaamispaikalle vain siksi, koska halusi varoittaa tyttöä tuntemattomien tapaamisesta. Jusa kuitenkin myönsi kiinnostuksensa nuoriin tyttöihin ja heidän seksuaalisuuteensa.”Se on makea juttu. Mutta en halua mennä lain väärälle puolelle. Minulla itselläni on lapsia. Kun on lapsia, ei pystyisi, ei pystyisi. Ehkä halusin nähdä pillun.”Nelikymppinen perheenisä muistutti monin tavoin nimimerkki Jusaa. Hänelläkin oli lapsia, mutta siitä huolimatta hän pystyi kuvailemaan yksityiskohtaisesti alaikäisille tytöille, mitä hän tekisi jos he pääsisivät olemaan kahden kesken. Eräs pitkä viestittely 14-vuotiaan tytön ja perheenisän välillä johtikin lopulta siihen, että he tapasivat hotellissa ja harrastivat seksiä.Kun juttu eteni oikeuteen, sain puhelun äidiltä. Puhelun sävy oli niin syyttävä, että minulta meni tovi tajuta, että puhuin tosiaan syytetyn enkä uhrin äidin kanssa.Äiti oli aikuisen poikansa tukena myös oikeudessa, ja vaikka hän kuuli, millaisista rikoksista poikaa syytettiin, hänen vakaumuksensa ei huojunut. Poika oli olosuhteiden uhri. Tyttöhän oli keikistellyt internetissä käytännössä alasti! Kaikkien nähtävillä! Ei oikeasti ollut, mutta äidillä oli tällainen mielikuva.Joka tapauksessa neljäkymmentävuotiaan miehen iäkäs äiti oli sitä mieltä, että nimenomaan teinityttö oli houkutellut hänen poikaansa eikä päinvastoin. Kerroin äidille aikuisen rikosoikeudellisesta vastuusta ja siitä, että vaikka lapsi olisikin ihastunut hänen aikuiseen poikaansa, on aikuisen vastuulla toimia oikein. Kuin kuuroille korville olisi puhunut. Tyttö oli yhä pahempi rikollinen kuin hänen poikansa, olihan poika rikostutkinnan aikana menettänyt työpaikkansa ja perheensä.Äiti kertoi pojallaan olleen avioliitossaan vaikea aika, minkä vuoksi hän oli päätynyt internetiin etsimään seuraa. Äidin puheista tuli jatkuvasti tunne, että hänelle oli tärkeämpää selittää syitä sille, minkä vuoksi poika oli pettänyt puolisoaan kuin sitä, minkä vuoksi poika oli tehnyt seksuaalirikoksen. Näin saattoi ollakin. On kuitenkin monin verroin helpompaa kertoa itselleen ja muille, että oma aikuinen lapsi on hairahtanut avioliittolupauksestaan kuin sanoa, että oma lapsi on lasten hyväksikäyttäjä.En enää muista, kuinka monta kertaa keskustelin äidin kanssa puhelimessa itse, mutta toimitukseen tuli useita puheluita. Äiti toivoi ettei tapauksesta kirjoitettaisi ja jos kirjoitettaisiin, ainakaan hänen poikansa nimeä ei julkaistaisi. Pojalla oli kuitenkin itsellään pieniä lapsia, joita kiusattiin koulussa jo nyt. Mitä kävisi, jos ihmiset saisivat tietää, että heidän isänsä on tuomittu seksuaalirikollinen?Rikos oli kuitenkin vakava ja tuomio sen verran ankara, että uutis- ja nimenjulkaisukynnys ylittyi. Tuomittuja rikollisia on kohdeltava uutisoinnissa tasavertaisesti riippumatta siitä, onko heillä perhettä, vaimoja tai lapsia. Olisi kestämätön ajatus, että ne, joiden omaiset tajuavat ottaa yhteyttä toimitukseen, olisivat erilaisessa asemassa kuin ne, joilla ei ole yhtä huolehtivia omaisia.Poika itse soitti toimitukseen vain kerran. Silloin hän kertoi ampuvansa itsensä, jos hänen rikoksestaan kirjoitettaisiin. En tiedä kuinka hänellä menee nyt, mutta tätä kirjoittaessa hän on yhä elossa ja jo suorittanut saamansa vankeusrangaistuksen. Siksi en tässä yhteydessä käytä hänen nimeään.Joka tapauksessa on epäilemättä houkuttelevaa uskoa vaihtoehtoiseen todellisuuteen silloin, kun toisena vaihtoehtona olisi myöntää, että oma lapsi on tehnyt vakavan rikoksen. Erään tunnetun talousrikollisen äiti on vuosien ajan käynyt poikansa rinnalla taistelua ja yrittänyt vakuuttaa Suomen tiedotusvälineet siitä, kuinka pojan saama talousrikostuomio oli todellisuudessa keskusrikospoliisin ja Suomen Pankin punoma juoni, jolla kyvykäs kilpailija ja talousjärjestelmän itseoppinut ravistelija raivattiin pois tieltä.Toinen äiti puolestaan soitti erään oikeudenkäynnin jälkeen kertoakseen hänen miniänsä olevan huora, joka sai mitä ansaitsi. Vain hetkeä aiemmin hänen poikansa oli tuomittu vankilaan naisystävänsä kuoliaaksi kuristamisesta.Yhdessä tapauksessa äiti huolehti kaksospojistaan niin paljon, että päätyi myös itse syytetyn penkille. Pojat olivat joutuneet omaisuusrikosten vuoksi poliisiin ja lastensuojelun kanssa tekemisiin jo teineinä, ja aikuisiällä rikoskierre paheni entisestään, kun pojat rahoittavat varkauksilla ja muilla pikkurikoksilla huumeidenkäyttöään.Heidän äitinsä, seitsemissäkymmenissä oleva eläköitynyt yliopiston lehtori, piti kaiken pahan alkusyynä poikien ahkerasti käyttämää heroiinia ja ajatteli, että jos pojat saisi vieroitettua huumeista, myös rikoskierre katkeaisi ja heidän elämänsä palaisi raiteilleen. Niinpä hän päätti auttaa poikiaan järjestämällä heidät Subutex-korvaushoitoon, tarvittaessa ulkomaille, jos kotimaasta ei saisi apua.Kaikki suunnitelmat menivät mönkään. Toinen pojista sai paikan lontoolaiselta vieroitusklinikalta, mutta retkahti reissullaan crackiin. Molemmat pojista hankkivat Subutexeja paitsi laillisia reittejä, myös laittomasti pimeiltä markkinoilta Ranskasta ja Espanjasta. Yliopiston lehtorina äidillä oli hyvä, noin 4 000 euron eläke, ja siitä hän lainasi rahaa pojilleen Subutex-tablettien ostoon. Pojat lähettivät tablettipaketteja postitse äidilleen, pahoittelivat välillä tilannetta, ja äiti kävi ostamassa pojilleen katukaupasta Subutexeja tuhansien eurojen arvosta. Käräjäoikeus totesi myöhemmin äidillä olleen olennainen rooli maahantuotujen Subutexien vastaanottamisessa ja myymisessä, mutta koska hän oli vakavasti sairas, hän välttyi vankeusrangaistukselta.Kun kävin läpi tapauksen esitutkintapöytäkirjoja, huomasin todisteeksi kirjatuista viestienvaihdosta, että huumerikollisenakin äiti on äiti. Kun toinen pojista oli lähdössä Espanjaan, äiti muistutti häntä sähköpostitse siitä, että toisin kuin Suomessa, Espanjassa talot rakennetaan kesää varten. Talvella taloissa on hirveän kylmä.”Ainakaan mistään tuulisesta paikasta ei kannata asuntoa hommata.”