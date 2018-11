Kotimaa

Kommentti: Säävalittajat, muuttakaa pois Suomesta – tulijoita kyllä riittää!

Käsi sydämelle,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säävalittajien ja kesäaikatyyppien muisti yltää pisimmillään kolmen päivän taakse.

Kokenut

Suomessa parasta ovat vuodenajat.

Suomessa

https://www.is.fi/uutisvihje/