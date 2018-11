Kotimaa

Luvassa ainakin kaksi päivää sadetta ja navakkaa tuulta

Luvassa ainakin kaksi päivää sadetta ja navakkaa tuulta Nyt toistetaan : Viikko alkaa sateisena ja tuulisena – lauha sää jatkuu lähipäivien ajan 12.11. 7:27

SÄÄ Maanantaina on tuulista ja pilvistä. Lounaasta saapuu yhtenäisempää vesisadetta, joka idässä ja pohjoisessa tulee myöhemmin osin räntänä.

Päivällä lämpötila on lännessä ja etelässä 5 asteen tienoilla, idässä ja pohjoisessa on enimmäkseen 1 – 4 asteen tietämissä. Sateen jälkipuolella sää lämpenee etelässä, lännessä ja maan keskiosassa. Lämpötila on yöllä 5 - 7 astetta. Idässäkin sää lämpenee sateen väistyessä, mutta yöllä sateessa lämpötila on 0 - 3 astetta. Pohjoisessa yölämpötila on yhdestä pakkasasteesta kolmeen lämpöasteeseen. Perämeren rannikolla on asteen tai pari lämpimämpää.



Tiistaina sateet liikkuvat vielä pohjoisessa paikallisina vesi- ja räntäkuuroina. Maan eteläosaan leviää aamulla jo uusi annos vesisadetta. Nuo runsaat sateet liikkuvat päivän aikana lounaasta itään. Itärajan tuntumassa sadetta voidaan saada hieman räntänäkin. Pohjoisessa ja maan keskivaiheilla tuuli vähitellen tyyntyy, mutta etelärannikolla tuuli on vielä paikoin navakkaa.



Päivälämpötila on etelässä 5 - 9 astetta, maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa on noin 5 astetta ja Pohjois-Lapissa yhdestä pakkasasteesta kahteen lämpöasteeseen.



Keskiviikkona on poutaisempaa, mutta edelleen pilvistä ja lauhaa. Lapissa lämpötila on päivällä nollan paikkeilla, pohjoisempana pari astetta sen alapuolella.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.