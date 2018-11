Kotimaa

Hautakiven siirto osui lukijoiden tunteisiin: ”Tuntuu että joka paikassa raha puhuu”

Hautakivi ja vainaja samalle leposijalle?

Sopimusta täytyy kunnioittaa

”En näe tuossa rahastusta”

Jos tilat eivät riitä, onko tuhkaaminen vaihtoehto?

Nykyisin monella ei ole edes lapsia

”Useilla hautausmailla on arkkuhautapaikkojen lisäksi uurnahautapaikkoja”