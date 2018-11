Reijo kiinnitti taksiinsa Ku Klux Klan -järjestön merkin, jolla hän haluaa lähettää viestin – Lähitaksi: ”Etsimme auton välittömästi”

Kotimaa

Reijo kiinnitti taksiinsa Ku Klux Klan -järjestön merkin, jolla hän haluaa lähettää viestin

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija hämmentyi, kun hän näki taksiautossa rasistisen Ku Klux Klan -järjestön (KKK) merkin.Merkki on laitettu auton taakse, rekisterikilven viereen.– Todella loukkaavaa nähdä tällaista, lukija viestittää IS:lle.Rotuerottelua kannattava KKK perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1865. Se on historiallisesti ottanut kohteekseen mustia ihmisiä, mutta tehnyt hyökkäyksiä myös juutalaisia, katolilaisia, maahanmuuttajia ja homoseksuaaleja vastaan. Se on ajanut valkoisten ylivaltaa.tavoitti kyseistä taksia ajavan Reijon https://www.is.fi/haku/?query=reijon . Hän myöntää avoimesti Ku Klux Klan -merkin käytön.– Se on mielenilmaisu, Reijo sanoo.Reijo tarkentaa, että merkin käyttö on mielenilmaisu hänen kokemaansa kohtelua vastaan.– Hyväksikäyttöä vastaan, Reijo jatkaa.Taksiyrittäjänä Helsingissä työskentelevän Reijon alaisuudessa on työskennellyt kolme somalikuljettajaa, joista Reijolla on kertomansa mukaan huonoja kokemuksia.yksi kuljettajista ei tullut sovitusti töihin, vaikka olisi pitänyt, Reijo kertoo.– Minä lähdin töihin, enkä lähtenytkään mökille, Reijo harmittelee.Hänen mukaansa ongelmia oli myös rahojen tilityksissä.mukaansa asiat tapahtuivat 5–10 vuotta sitten. Kertomansa mukaan Reijo haluaa ilmaista KKK-merkillä sitä, ettei hän halua somalikuljettajia enää töihin.– Jatkuvasti, kun mä tuolla liikun ja menen lentokentälle ja tapaan siellä näitä somalikuljettajia, mä juttelen niiden kanssa ja tulen niiden kanssa hyvin toimeen. Mutta töihin mä en niitä halua enää, Reijo sanoo.on kertomansa mukaan tietoinen Ku Klux Klanin taustoista.– Mun rasismi ei kohdistu millään tavalla mihinkään etniseen taustaan tai ihonväriin tai mihinkään tällaiseen. Se kohdistuu tällaiseen hyväksikäyttöön ja välinpitämättömyyteen, Reijo selvittää.– Mä kunnioitan kaikkia uskontoja, Reijo tähdentää.

Eikö sitten olisi mitään muuta tapaa ilmaista tätä mielipidettäsi?

– En mä tiedä. En mä ole miettinyt asiaa sen enempää.

Onko tästä sanonut kukaan ikinä mitään?

Reijo

Taksiliiton

Lähitaksi